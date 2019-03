David Hasselhoff afirma estar arruinado y no poder pagar la manutención de su ex mujer

Asegura que le quedan 3.500 euros en metálico

El mítico actor de Hollywood David Hasselhoff ha asegurado estar arruinado y no poder pagar la gran suma de dinero que le pasa a su ex mujer, Pamela Bach, con la que estuvo casado 17 años. Al parecer el intérprete tiene que pagar 224.500 euros al año a su ex, una cifra que está tratando de disminuir pues declara que solo tiene 3.500 euros en metálico. Aun así, David gana al mes unos 100.000 euros y posee un amplio patrimonio inmobiliario pero dice que le es imposible ahorrar debido a la gran cantidad que le tiene que pasar a la madre de sus hijas. ¿Crees que es verdad o está exagerando para no pagar a su ex?