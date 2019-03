David Copperfield, acusado de drogar y abusar sexualmente de una modelo de 17 años

David Copperfield se ha visto envuelto en un escándalo sexual. Según ha revelado la modelo Britteny Lewis al periódico The Wrap, lo conoció durante un desfile en Japón en el año 1998, y después acudió a uno de sus shows.

No tardaría en arrepentirse: “Recuerdo que me quitó la ropa. Me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro”. Antes de eso sabe que fueron a tomar juntos una copa y después perdió el conocimiento, ya que solo vislumbra algunas de las cosas que pasaron esa noche.

A la mañana siguiente, Copperfield le aseguró que no había pasado nada porque ella era menor de edad: “Me dijo: No te la he metido”, revela Britteny, quien se lo contó a sus familiares y llegó a denunciarlo al FBI en 2007.

David ha publicado en respuesta un tuit apoyando al movimiento #MeToo, en el que también explica que ya le habían acusado anteriormente en falso. Fue en 2007, cuando una exMiss contó a las autoridades que el mago había abusado de ella, pero el caso se cerró ya que la joven había denunciado anteriormente a otro hombre de lo mismo, cuando en realidad las relaciones fueron consentidas.

En sus palabras, Copperfield resalta además que no se hagan juicios de valor antes de que se demuestren los hechos.