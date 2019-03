David Beckham y Tom Cruise han sido fotografiados tomando cervezas por Londres

causaron el furor del bar londinense

Un bar del centro londinense ha sido el lugar elegido por dos famosos para reencontrarse y ponerse al día tomando unas cerves. Tom Cruise y David Beckham revolucionaron el local 'The Cow' que no podía creerse que el actor de Hollywood y el guapísimo ex futbolista y modelo, estuvieran tranquilamente charlando en una de las mesas del establecimiento, como cualquier par de amigos. La amistad de David y Tom se forjó hace años y parece ser que en cuanto sus agendas se lo permiten, los dos amigos se reúnen para recordar viejos tiempos y ponerse al día.