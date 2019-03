David Beckham, Justin Bieber o Kim Kardashian entre los famosos que son más generosos con sus admiradores

Miles de fans son los que desean tener un gesto de sus ídolos después de los desvelos por apoyar las carreras de sus famosos preferidos. Pero sólo algunos pueden recibir una merecida recompensa. Chris Hemsworth demostró una gran generosidad propia de un héroe como Thor en el programa de Ellen DeGeneres. Pero no ha sido el único, Justin Bieber, Taylor Swift o Selena Gomez son algunos que han devuelto el cariño dado por sus admiradores. ¡Descubre que han hecho!

Justin Bieber no dudó en acudir a la fiesta de cumpleaños de una fan para sorpresa de ella y de sus familiares, además, le regaló un vestido para la ocasión. Kim Kardashian, también quiso celebrar con una admiradora su cumpleaños ya que su seguidora no duda en mostrarle su cariño a través de las redes sociales cuando la socialité se ve envuelta en una de sus muchas polémicas.

Otros se les rompe el corazón si sus fans pasan penurias por eso no dudan en compartir con ellos una parte de sus fortunas. David Beckham donó 100.000 dólares a una familia de Estados Unidos y fue él mismo quien le entregó el cheque en la puerta de su casa. Selena Gomez, es una de las más detallistas, y ayudó económicamente a tres hermanos huérfanos. La también cantante Miley Cyrus grabó un cariñoso vídeo a una niña que padecía fibrosis quística para darle ánimos con su enfermedad. Messi es uno de los futbolistas que más ayuda a los más desfavorecidos. El astro es muy generoso con los niños discapacitados, además de prestarle socorro económico, no duda en hacerse fotos con ellos después de los partidos y dedicarles algunos de sus goles. Los actores Johnny Depp y Robert Downey Jr también son muy caritativos con los niños. El primero acudió a un hospital de niños enfermos caracterizado de Jack Sparrow para alegrar la estancia de los más pequeños mientras que el intérprete de Iron Man le regaló una prótesis biónica idéntica a la de su personaje a un niño que le faltaba un brazo.

Taylor Swift se suma a lista de cantantes más dada a sus fans. La cantante no dudó en aceptar la propuesta de matrimonio de uno de sus seguidores. ¡Qué mona! Aunque al final todo quedó en una broma. Además, para su videoclip 'Shake it off' contó con la colaboración de sus admiradores. Los cantantes Dani Martín y Harry Styles no dudan en sorprender a sus fans. El artista español dio un concierto improvisado para los fans que aguardaban la cola para uno de sus show que tuvo que ser cancelado mientras que el componente de One Direction avisó a Seguridad en una de sus actuaciones para que socorriesen a una espectadora que se había desmayado.