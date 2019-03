David Beckham, Jennifer Lopez o Elton John entre los famosos más maniáticos

En el panorama musical se lleva la palma en cuanto a famosos que requieren ciertas cosas en sus camerinos o que tienen alguna manía propia de una estrella mundial. Los Rolling Stones piden litros y litros de alcohol, juegos de mesa para divertirse y una sala de reanimación. ¡Los excesos nunca son buenos! Elton John siempre va con un mechero para quemar todo aquello que usa para que no puedan venderlo ni obtener beneficios económicos.

Madonna sigue los mismos pasos que el anterior, la cantante, accionista de Porcelanosa, pide que cambien todos los WC de los hoteles en los que se aloja y que destruyan él que ella ha usado. ¡Sus posaderas lo valen! La chica dorada, Paulina Rubia, no puede salir a cantar si el escenario no mide 18 metros de ancho y 12 de largo. Además, la intérprete de 'Ni rosas ni juguetes' exige que en su camerino haya agua Evian y mucho vodka y que esté pintado de negro. Otra diva que no se queda atrás en Jennifer Lopez, la ex de Marc Anthony siempre va con sus propias sábanas a todos los hoteles, cosidas con más de 250 hilos. ¡Cómo se las gastan!

Pero en el séptimo arte también hay numerosos rostros conocidos con sus rarerazas. Tom Cruise pide en los rodajes que los empleados no le miren a los ojos. Además, el ex de Nicole Kidman nunca lleva reloj, ni cartera con dinero y no tiene correo electrónico. Precisamente su ex es otra de las que no se libra de ciertas manías, la actriz siente auténtico pavor por las mariposas. ¿Qué le habrán hecho estos inofensivos animalitos? Jennifer Aniston también se suma a las actrices un tanto complicadas, la intérprete no puede volar sin un equipo de médicos que velen por su salud. Woody Allen y Megan Fox también tienen algunos problemas con los aviones. El primero siempre lo hace en avión privado por seguridad, además teme tanto a caer enfermo que se toma la temperatura cada dos horas, Megan Fox tiene que escuchar a Bridney Spears para estar tranquila. Mel Gibson no come pollo por miedo a que sus pechos crezcan.

Tampoco podemos olvidar a Rafa Nadal o David Beckham. El tenista hace un ritual antes de sacar en los que siempre se tiene que poner bien los calzoncillos y tocar su cinta de pelo. El ex merengue está obesionado con el orden. David, además, tiene miedo a quedarse sin ropa interior y por ello se compra 60 boxers al mes. ¡Ver para creer!