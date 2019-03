David Beckham gasta una broma a dos chicas en un supermercado de Los Ángeles

Beckham les gastó una broma a dos chicas que se disponían a entrar en el supermercado cuando él ya estaba saliendo. Aunque no sabemos lo que les diría, el que fuera jugador del Real Madrid mostró una amplia sonrisa al igual que las jóvenes a las que no perdió de vista durante unos instantes, como vemos en las imágenes publicadas por DailyMail .

David Beckham shares a joke with pretty brunette as he shops in LA https://t.co/dMKgeA0Gii pic.twitter.com/0KcPs4zC7E