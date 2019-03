David Arquette acusa a Jennifer Aniston de ser la culpable de su separación

El culebrón Cox-Arquette continúa. A todas las infidelidades que han surgido tras la ruptura de la pareja, reconocidas por el protagonista, ahora se suma las sorprendentes declaraciones de David echándole la culpa de todo a la mejor amiga de su mujer.

Según David Arquette la culpa de todo no ha sido un mal entendimiento con su esposa..., no ; ni los abortos que esta ha sufrido..., no; ni siquiera las numerosas infidelidades del actor, no...; la culpa de todo la tiene la de siempre, como diría Angelina Jolie. Y ella es...: Jennifer Aniston.

Al parecer, el pasado 30 de octubre el actor habría tenido una fuerte discusión con Aniston por telefono, según cuenta el rotativo inglés Daily Mirror.

David amargó la fiesta de Halloween de Jen al acusarla de ser la culpable de la ruptura de su matrimonio, y al afirmar que ella nunca le gustó como amiga de su mujer. Lo que no sabemos es qué opinará Courteney Cox de todo este asu

Diga lo que diga Arquette, nosotros pensamos que el que no tuviese durante cuatro meses relaciones sexuales con Cox habrá tenido algo que ver, ¿no? Pero parece que esta separación va a dar mucho que hablar, y que lo peor está todavía por llegar. Esperaremos a las próximas noticias...