Daniel Radcliffe se sincera tras superar sus problemas con el alcohol: "Me cansé de levantarme todos los días con una resaca horrible"

En el mundo de Daniel Radcliffe no todo ha sido felicidad y éxito. El joven que encarnó a Harry Potter en las películas de la saga pasó por algunos momentos difíciles debido a las presiones de la fama y el miedo al fracaso. Daniel intentó resolver sus problemas a través del alcohol, pero con mucha voluntad y ganas de cambiar su vida consiguió superar esta adicción. Ahora, el actor ha querido sincerarse con el público con unas declaraciones para WTF con Marc Maron.

"Vivía solo y creo que me creaba mis propias paranoias… Yo bebía mucho y esto tuvo que ver con el hecho de ser una figura tan expuesta a la vida pública", comentó Daniel, quien se agobió debido a su nueva fama y a las expectativas que tenían de él. "Me cansé de levantarme todos los días con la misma sensación y con una resaca horrible", añadió.

El actor se creó una presión irreal pensando todo el tiempo en las personas que creían que no iba a tener vida profesional más allá de 'Harry Potter'. Sin embargo, Daniel lleva ya dos años sin probar una copa y se siente maravillosamente al poder afirmar que "he conseguido mantener mi nivel profesional y he participado en otras exitosas películas. Los fans ahora me llaman por mi propio nombre y eso me encanta. Estoy feliz". ¡Nos alegramos!