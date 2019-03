Daniel Radcliffe: “Rupert Grint y yo no somos amigos”. Así de claro ha sido el protagonista de 'Harry Potter' en la presentación de su última película. En la vida real la amistad entre ellos está bastante lejos de la ficción. Es más, el actor asegura que se tratan de manera fría y distante. "Si lo veo en el rodaje después de más de seis meses sin contacto le puedo llegar a saludar con un un ‘hola, ¿qué tal va la cosa?’, pero eso es todo”, cuenta Radcliffe.

Las declaraciones no han quedado ahí. El chico más rico del Reino Unido ha confirmado que no volverá a interpretar algún papel en películas de fantasía y Radcliffe se está preparando para el estreno de su primera película después de ‘Harry Potter’ llamada ‘The woman in black’, donde nuevamente será el personaje principal en la película.

Mientras tanto, los excompañeros de Daniel también han continuado con sus carreras. Watson obtuvo un papel en el reciente estreno 'My week with Marilyn' y Grint tuvo la oportunidad de aparecer en el vídeo musical del cantante Ed Sheeran. Vamos, que tras terminar la saga, sus vidas están tomando rumbos muy distintos...