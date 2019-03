Daniel Radcliffe se pasa con el alcohol y acaba liándola en un bar de copas

Aunque estamos acostumbrados a que sean celebrities como Lindsay Lohan o Paris Hilton las que siempre acaban liándola allá por donde van, Daniel Radcliffe es otro que se suma al clan. Y es que aunque el actor tuviera hace tiempo problema con el alcohol, parecía que ya los tenía superados. De hecho, confesó: “Ya no bebo, voy y vengo del trabajo para casa y odio las discotecas… Solo he estado un par de veces en club nocturnos y fueron noches terribles. No necesito divertirme en sitios de ésos”.

Pues parece que estas palabras han tardado poco en caer en el olvido porque hace tan sólo unos días que Radcliffe la lio bien parda en un garito. El chico estaba allí con sus colegas y se estaban divirtiendo de lo lindo, pero llegó un momento en el que Daniel perdió los papeles y comenzó a enfrentarse con el DJ del local.

“La verdad es que todo iba muy bien, los chicos se estaban divirtiendo y el DJ fue bastante agradable con ellos. Incluso puso algunas canciones dirigidas especialmente a ellos y atendió sus peticiones. Sin embargo, tras beberse varias copas, Daniel se descontroló por completo y se enfrentó con él sin motivo alguno. El equipo del establecimiento tuvo que invitarle a que se marchara”, confesó un testigo al The New York Post.