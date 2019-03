Dakota Johnson, Miranda Kerr, Nina Dobrev o Sarah Hyland no faltaron a los Elle Women In Hollywood Awards

DESPLIEGUE DE CELEBRITIES SOBRE LA ALFOMBRA ROJA

El hotel Four Seasons de Bervely Hills abrió sus puertas para celebrar una nueva edición de los Elle Women in Hollywood Awards. Por su alfombra roja se pasearon muchos rostros conocidos que no quisieorn faltar a esta cita. Dakota Johnson, Miranda Kerr, Salma Hayek, Kate Winslet, Sarah Hyland o Nina Dobrev fueron algunas de las invitadas que derrocharon glamour.