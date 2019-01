Dakota Johnson confiesa la razón por la que no usa las redes sociales

Dakota Johnson es de las pocas famosas que no usa las redes sociales como el resto, ya que la mayoría publica su día a día a sus millones de seguidores.

La actriz tiene una cuenta de Instagram con más de 2,5 millones de seguidores, algo que no sorprende por ser de las estrellas más aclamadas del momento. Lo que sí es raro es que haya alcanzado este elevado número de fans teniendo únicamente un post en su perfil: una foto además que no es de ella si no del número de teléfono para víctimas de violencia de género en Estados Unidos.

Con esta publicación, la intérprete intenta ayudar con su fama a quienes más lo necesitan y se puede apreciar que no tiene interés ninguno en sumergirse en las redes sociales. Y así lo ha desvelado en una entrevista que hizo para la revista Elle. “Para mí, la belleza va realmente sobre cómo te comportas. La belleza es cómo tratas a la gente. La belleza es tu corazón y cómo se lo das a otros, y cómo das y recibes amor y respeto. Así que eso es algo que, no importa lo famoso que seas o tu físico, deberías poner en Instagram. Eso es lo que es importante”, confiesa Dakota.