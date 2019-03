Dakota Johnson y su gran sentido del humor al desabrochársele el vestido en los People's Choice Awards

La gala de los People's Choice Awards del pasado 6 de enero estuvo repleta de momentos sorprendentes. Y si no que se lo digan a Dakota Johnson, que más que dar una sorpresa, fue ella quien se la llevó. Un fallo con el vestido le jugó una mala pasada a la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey', aunque se lo tomó con mucho humor.

La intérprete fue galardonada con el premio a 'Actriz Favorita de Película Dramática' y al ir a recoger su estatuilla tuvo un pequeño problema. Leslie Mann, una de las presentadoras del premio, abrazó a Dakota y sin querer se desabrochó la parte de atrás de su vestido.

"Leslie acaba de romperme el vestido. Bueno, no es como si nadie de aquí no me hubiera visto ya los pechos", soltó con un increíble sentido del humor mientras sujetaba el galardón con una mano y su vestido con la otra. ¡Ups!