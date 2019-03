Dakota Johnson confiesa que se siente avergonzada de haber interpretado a Anastasia Steel

DESPUÉS DEL ESTRENO DE CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

"¿Qué he hecho?", eso es lo que se pregunta Dakota Johnson después del estreno de 'Cincuenta Sombras de Grey'. La actriz ha confesado que se avergüenza de haber protagonizado el film, y no quiere que sus familiares vayan a ver la película. Tanto Melanie Griffith como su padre Don Johnson han declarado que no verán a su hija en la gran pantalla. Dakota para suavizar el tema ha confesado que no todo lo que se ve en la película es suyo, aun así, 'Cincuenta Sombras de Grey' sigue siendo la peli más taquillera en apenas una semana.