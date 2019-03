Dakota Johnson confiesa algunos de los episodios más traumáticos de su infancia

La vida de los famosos no siempre es fácil y a veces las circunstancias que rodean su estilo de vida no son las más propicias en las que se deba desenvolver la vida de un niño. Y es que, aunque pensemos que los hijos de los famosos deben ser súper felices por el mero hecho de vivir una vida de lujo, en muchos casos no es así.

Este es el caso de Dakota Johnson quién ha revelado lo complicada que fue su infancia en la que vivió varios episodios traumáticos cuando acudía con sus padres, Don Johnson y Melanie Griffith, a los rodajes en vez de quedarse en casa con la niñera. Así, la actriz de '50 sombras de Grey' ha dicho que para ella fue muy duro verlos rodar escenas de sexo con desconocidos.

"Estaba por ahí la mayor parte del tiempo y los veía. Pero también había cosas que pude ver y que no quería, como a mis padres practicando sexo con otras personas. Y había una escena en la que mi madre era abofeteada. ¡Perdí la cabeza! No podía lidiar con todo aquello", revela.

"Entendía que mi familia era famosa. Veía cómo se sentía todo desde fuera, y aquello siempre me hacía sentir rara, como si pudiera quedarme boquiabierta frente a cualquiera porque fueran famosos", concluye.