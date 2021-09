La curiosa forma que ha tenido Kanye West de revelar sus infidelidades a Kim Kardashian

Kanye West, uno de los raperos considerado una leyenda de la industria musical, publicó el pasado domingo su nuevo álbum, 'Donda', en el que lleva años trabajando. El controvertido artista ha batido records en las plataformas de escucha a nivel mundial ya que el álbum ha registrado el mayor número de reproducciones en tan solo 24 horas. Sin embargo, este no es el único dato sorprendente que ha traído el disco. Hay una canción de las 27, 'Hurricane', que ha hecho saltar las alarmas de sus fans y sobre todo de los seguidores de Kim Kardashian.

En la letra de la canción, el cantante parece admitir que le habría sido infiel a Kim, la madre de sus cuatro hijos, con la que está en procesos de separación. El rapero afirma que habría sido desleal a su mujer después de haber sido padres por segunda vez. La letra dice: "Aquí voy actuando como si fuera demasiado rico. Aquí voy con una nueva chica y sé cuál es la verdad. Todavía jugando después de dos hijos. Es mucho para digerir cuando tu vida siempre se mueve", confiesa Kanye. "Architectural Digest, pero necesitaba mejoras en el hogar. Casa de sesenta millones de dólares, nunca fui a casa", rapea alegando que él nunca sintió su casa como un hogar, aunque fuera una mansión.

Según una fuente cercana a la revista 'People', la letra es "en cierto modo el testimonio de Kanye de todo lo que hizo mal, su disculpa y su forma de asumir las responsabilidades". Parece que Kanye tiene muy presente a su ex mujer ya que este no es el único tema en el que la nombra de forma indirecta. En 'Lord I need you', alude a su fiesta de escucha del álbum en la que estuvo la influencer: "El tiempo y el espacio son un lujo pero viniste aquí para demostrar que sigues enamorada de mí".

Seguro te interesa...

Las imágenes que demuestran que Kanye West ha celebrado su cumpleaños con Irina Shayk