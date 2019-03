Cumpleaños de Emma Watson: 25 años en 25 imágenes

Emma Charlotte Duerre Watson, más conocida como Emma Watso,n siempre ha tenido muy clara su carrera profesional. Con tan solo seis años ya tenía claro que quería ser actriz. Estuvo varios años en la Stagecoach Theatre Arts, una escuela donde estudió canto, danza y actuación. Con diez años ya había actuado y protagonizado varias producciones de obras del Stagecoach.

En 1999 fue el año decisivo para su carrera profesional. Realizó el casting para 'Harry Potter y la piedra filosofal', la primera película que adaptó las novelas de la autora británica J.K. Rowling.

La saga ha sido el trabajo más importante que ha realizado. Pero esto no es todo, ya que ha realizado varios papeles en películas como 'Las ventajas de ser un marginado', 'Noé' , 'Bling Ring: ladrones de fama', 'Mi semana con Marylin'y 'This Is the End'.

La modelo empezó en el año 2004 como activista social tras un discurso que hizo en Nueva York y, actualmente, es embajadora de buena voluntad de la ONU.

No solo se ha dedicado al trabajo sino que también ha tenido tiempo para los estudios: en 2014 se graduó y obtuvo el titulo en Literatura Inglesa por la Universidad de Brown.

Con tan solo 25 años ha realizado más de 15 películas. Su carita de niña buena le está consolidando en su carrera profesional, aunque sus amores tampoco han ido nada mal. Nunca se le ha relacionado con nadie de Hollywood, ya que siempre ha mantenido en secreto sus relaciones sentimentales.