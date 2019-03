El 40 cumpleaños de David Beckham reúne a las Spice Girls con Victoria Beckham en Marrakech

EVA LONGORIA FUE TAMBIÉN UNA DE LAS INVITADAS

El 40 cumpleaños de David Beckha m fue todo un acontecimiento que se celebró en Marrakech. Hasta allí se trasladó el ex futbolista con su mujer, Victoria Beckham, y sus hijos, y en la intimidad familiar comenzaron las celebraciones en un lujoso hotel de cinco estrellas. Ya por la noche se celebró la gran fiesta ambientada en ‘Las mil y una noches’, y Vicky no podía contoner su emoción al estar de nuevo junto a las ‘Spice Girls’, ya que Gary Halliweell, Mel C y Emma Bunton no faltaron a la celebración, así como su gran amiga Eva Longoria.