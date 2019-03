El culo de Kylie Jenner en boca de todos por un posible retoque estético

Aunque al principio Kylie Jenner se negó a hablar de sus operaciones de estética, hace meses la pequeña de las Jenner confesó que había recurrido a las manos de un cirujano para acabar con los complejos que arrastraba debido a su cuerpo.

Sus labios son un hecho, lo que no sabemos con certeza es qué más partes del cuerpo se ha retocado Kylie. Y es que según apuntan los rumores 2.0, la novia de Tyga podría haberse operado también el culo.

De la noche a la mañana, el culo de Kylie pasó de ser caído y flácido a tener unas cuantas tallas más y estar duro como una piedra. Aunque de momento no está confirmado que su nuevo culo se deba a los retoques digitales y no quirúrgicos, lo que sí está claro es que la figura de Kylie no es la que lucía hace algunos años.