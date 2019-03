Cuba Gooding Jr hace un striptease en una discoteca de Miami

Cuba Godding Jr demuestra a sus 48 años que está hecho un chaval y que es el rey de la pista. El actor pasó una divertida noche en el club nocturno LIV de Miami donde acaparó todas las miradas de los presentes haciendo un striptease donde incluso sacó a bailar a una chica que no parecía estar muy cómoda con la situación.

Según el medio PageSix, el actor no paró de coquetear toda la noche con las mujeres que se encontraban en la discoteca. Tanto es así, que el intérprete de OJ Simpson no dudó en darles la dirección del hotel donde se alojaba para terminar la noche bien acompañado. Por lo visto, su táctica de ligar, bastante directa, hizo efecto y pudo pasar la noche con una chica de la que no se ha revelado su identidad.

Gooding Jr se separó en 2014 de su mujer Sara Kaplier, después de 20 años de matrimonio y tres hijos en común. Desde entonces, no se le ha conocido pareja pero parece que el intérprete está dispuesto a sacar todas sus armas de seducción para abandonar la soltería.