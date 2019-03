¿Cuáles son las playas preferidas de las celebrities para ir de vacaciones?

No existe destino paradisiaco con maravillosas playas vírgenes que no haya sido conquistado por alguna celebrity. Y es que en cuanto a saber cuáles son los lugares del planeta más increíbles para disfrutar de las vacaciones más ‘chics’ a nuestras 'celebs' no hay quien las gane. Esta semana la revista Grazia nos descubre en un reportaje muy veraniego cuáles son los destinos más 'cool'. ¿Quieres descubrirlos…?

Si quieres playas bañadas por aguas cristalinas y arena blanca no hay ningunas como las del Mar Caribe. Entre las islas que se encuentran en este exótico emplazamiento las celebrities se decantan por St Barth, peteneciente a las Antillas francesas, y donde Alessandra Ambrosio, Jessica Alba, Beyoncé u Oliva Palermo disfrutan de lo lindo de sus vacaciones gracias a la gran privacidad de sus playas. Para las ‘celebs’ es la isla en la que pueden dejar en casa al guardaespaldas, ¡Todo un respiro de paz!

Ya en suelo europeo las playas más concurridas por los famosos se encuentran en el Mar Mediterráneo. El destino favorito de Kate Moss es la bahía de Portofin en Italia, y es que desde que pasó allí su romántica luna de miel no hay mejor lugar para la top model. Otras ‘celebs’ prefieren las glamurosas playas de Ibiza, que aunque sea el lugar de encuentro del panorama VIP patrio, hay muchas estrellas internacionales que desembarcan en la isla balear para disfrutar de sus fiestas y sus rincones con encanto como la cantante Rita Ora. Muy similar es la isla griega de Mikonos donde la fiesta y el buen ambiente son indispensables: Bar Refaeli, Sofía Vergara o Nicky Hilton pasan allí sus 'vacas'. Mientras que la actriz Uma Thurman o la modelo Rosie Huntington-Whiteley se decantan por la Costa Azul francesa.

Hay muchas celebrities hollywoodenses que se resisten a abandonar su país hasta en vacaciones, y es que allí también tienen unas aguas y arenas de esas que quitan el hipo. Este es el caso de Los Ángeles donde Miley Cyrus y Lindsay Lohan descansan en verano al igual que Paris Hilton que es asidua a las playas de Malibú. En cambio Eva Longoria o Doutzen Kroes prefieren la costa este de EE.UU y tomar el sol en las soleadas playas de Miami.