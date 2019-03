Cristina Pedroche, Melendi, Kanye West y Britney Spears, entre las salidas de tono más impactantes de nuestras celebrities

Anoche el hotel Auditorium de Madrid se vistió de largo para la celebración de la Gala de la Liga de Fútbol Profesional 2014. Pero no todos los asistentes estuvieron a la altura de las circunstancias y pudimos asistir a algún que otro momento de lo más bochornoso. Cristina Pedroche fue la encargada de acompañar a los inversores asiáticos a la hora de entregar su premio y desde luego que se lució con sus palabras: "Venga a ver si ahora sois capaces de hacerlo bien. Es que son los que traen la pasta y tienen prisa". ¡Muy fuerte!

Pero la presentadora no es la única celebrity que ha protagonizado una salida de tono de este tipo. Otro que recientemente nos ha impactado ha sido Robbie Williams al entretener a su mujer, Ayda Field, antes del parto con un bailecito de lo más curioso. También Justin Bieber está dentro de esta lista, el cantante no supo controlar sus impulsos sobre el escenario de uno de sus conciertos en Argentina donde no dudó en pisotear y barrer con su micrófono algunas de las banderas que los fans arrojaron al escenario. Al igual que la polémica Miley Cyrus, a la que querían sancionar por faltar al respeto y azotarse el trasero con una bandera mexicana.

Aunque para momento incómodo sobre el escenario el que protagonizó el rapero Kanye West, que aprovechó su momento de gloria en los MTV Movie Awards para dejar mal a Taylor Swift asegurando que el galardón al Mejor Vídeo Femenino debía haber sido para Beyoncé. ¡Qué vergüenza!

Otros sin embargo deciden tomarla con los periodistas o arrojar objetos. El actor Russell Crowe acaparó las portadas de numerosos medios internacionales al arrojar su teléfono al conserje de un hotel, al igual que Naomi Campbell que fue condenada a cinco días de trabajos en favor de la comunidad por pegar con el móvil a su asistenta.

Pero si hay un enfrentamiento histórico entre la prensa y nuestros famosos es el que protagonizó una enloquecida Britney Spears, que no dudó en tomarla a paraguazos contra los periodistas que le preguntaban sobre su divorcio con el bailarín Kevin Federline.

Melendi y sus insultos a la tripulación del avión en el que viajaba borracho, Iggy Azalea escupiendo a los periodistas y deseándoles el ébola, Piqué y su enfrentamiento con la Guardia Urbana de Barcelona y David Bustamante protegiendo a su hija de las críticas en las redes sociales completan la lista de las salidas de tono más impactantes de nuestras celebrities.