Cristina Pedroche, Jennifer Lawrence o Gigi Hadid, entre las celebrities que han sido tachadas de gordas

TODAS TIENEN UNA FIGURA ENVIDIABLE

Son muchas las ocasiones que escuchamos comentarios hirientes sobre los cuerpos de nuestras celebrities, famosas que aunque no están delgadas como las modelos no tienen ningún problema de sobrepeso pero sus figuras parecen no entrar en los cánones establecidos de delgadez. Sino que se lo digan a la actriz Ashley Benson, que recientemente fue rechazada de un casting por "estar gorda". ¡Vaya tontería, están estupendas!