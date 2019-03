Cristiano Ronaldo, Paula Echevaría o Fran Rivera entre los famosos a los que más les gusta bailar

Hoy arranca la segunda gala de Top Dance. El jurado formado por Mónica Cruz, Bustamante y Rafael Amargo tienen la complicada tarea de terminar de elegir el casting que formará el programa. ¿Quiénes serán los mejores bailarines? ¡Descúbrelo este lunes a las 22:30 en Antena 3!

El flamenco y la salsa son los ritmos preferidos de los famosos para mover el esqueleto. Aunque sus profesiones estén alejadas de las pistas de bailes, ellos demuestran que no se desenvuelven nada mal en ella. David Bisbal no sólo sabe cantar, mover las caderas también es lo suyo, y la salsa es lo que mejor se le da. Paula Echevarría y Bustamante demuestran en Instagram que están muy compenetrados como pareja de baile, la bachata, no se les resiste, ni la salsa tampoco ya que en su viaje a Cuba no dudaron en marcarse un baile junto a Daniella. Marc Anthony y Jennifer Lopez han demostrado en varias ocasiones su sangre latina a la hora de bailar. La cantante menea su 'cucu' como ninguna. Barack Obama, Channing Tatum, Bradley Cooper y Cameron Diaz se suman a la lista de los VIPs que les pirra la salsa.

La feria de abril reúne a numerosos rostros conocidos que derrochan arte en las casetas. Fran Rivera y Lourdes Montes saben como nadie bailar sevillanas. Además el diestro demostró en el videoclip de su hermano Kiko Rivera que el reggaeton tampoco se le resiste. Aunque solemos ver a la Vicepresidenta del Gobierno con gesto serio, Soraya Sáenz de Santamaría se le quitan todas las penas marcándose unos pasitos de flamenco. Mariló Montero, además de saber bailar bulerías, también las canta de maravilla. Pero como sabemos, el flamenco vuelve locos a los extranjeros, Pippa Middleton está aprendiento este baile. ¿La veremos vestida de gitana?

El break dance es el baile favorito entre los varones VIPs. Cristiano Ronaldo protagonizó una campaña de sus zapatos con unos pasos de break. ¡Sus pies no pueden parar de bailar! Miguel Ángel Silvestre o Brad Pitt no sólo son unos fénomenos en la ficción, también saben bailar break dance. ¡Lo tienen todo!

Los ángeles de Victoria's Secret cuidan su cuerpo con clases de ballet. Miranda Kerr o Lily Aldridge son algunas de las modelos que estilizan sus figuras a base de tutú y sofisticadas poses. ¡Qué el ritmo no pare!