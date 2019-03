Cristiano Ronaldo, Paris Hilton o Marc Márquez, entre los famosos que se suben a un barco cada verano

Los paseos en barco son para los famosos como pisar la arena de la playa para el resto de los mortales: si no lo haces parece que no has tenido vacaciones de verano. Y es que, ¿hay mejor manera de llevar el calor que surcando los mares a bordo de una lujosa embarcación? La respuesta es no.

Por esta razón, en cuanto el calor aprieta los famosos lo dejan todo y huyen en tropel hacia los más lujosos destinos vacacionales en los que les esperan imponentes barcos en los que organizar fiestas, tomar el sol o simplemente pasar el día en familia. Actores, cantantes, miembros de la realeza o famosos porque sí, ninguno se resiste a la ostentosa tentación.

Dentro de las celebrities nacionales hay un grupo que nunca falla: los deportistas. Sean futbolistas, pilotos, jugadores de baloncesto o de cualquier otro tipo de deporte, los deportistas constituyen esa especie que copa el Mediterráneo en verano. Rudy Fernández, acompañado de Helen Lindes, y Marc Márquez son dos imprescindibles, además de otras celebs como David Bustamante y Paula Echevarría, Antonio Banderas o Borja Thyssen.

En el panorama internacional son las industrias del cine y de la moda las que más miembros proclives a estas ostentaciones tienen. Así, cada verano modelos como Elle Macpherson, Heidi Klum u Olivia Palermo lucen palmito a bordo de impresionantes embarcaciones, al tiempo que lo hacen otros como Sylvester Stallone, Cristiano Ronaldo o la incombustible Paris Hilton.