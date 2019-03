Cristiano Ronaldo, One Direction o Taylor Swift se convierten en figuras de cera de lo más variopintas

LAS CELEBRITIES SE CONVIERTEN EN ‘MUÑECOS’ DE LO MÁS RARUNOS

No hay celebrity que se precie que no tenga en su haber una figura de cera a su imagen y ‘casi’ semejanza. ‘Casi’ porque el real es inimitable y porque, en algunas ocasiones, poco o nada se parece la versión en cera del personaje en concreto. Recientemente hemos visto la figura de Cristiano Ronaldo en su recién estrenado museo en Madeira, pero si echamos la vista atrás son muchos los rostros conocidos del panorama celebrity los que han sido versionados en cera. Desde One Direction, a Taylor Swift pasando por Robert Pattinson y Kristen Stewart, ¿qué te parecen sus figuras de cera?