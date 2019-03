Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, Rihanna.... Celebrities que dedican 'peinetas'

CON LO FINOS QUE PARECÍAN ALGUNOS

Los famosos de todo el mundo tampoco se resisten a perder los nervios y los modales cuando se les intimida. Desde palabrerías, malas caras y como no, llegando a las socorridas 'peinetas'. Sara Carbonero, Rihanna, Ashton Kutcher, Adele, Lady Gaga o Cameron Díaz... No hay celebrity que no haya perdido las formas. ¡Qué poco glamour, chicos!