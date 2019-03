Cristiano Ronaldo, Hugo Silva, Katy Perry o Khloe Kardashian nos enseñan sus tácticas para ligar

Ya sabemos que nuestros famosos favoritos no tienen muchos problemas para conseguir pareja, ya que más de uno o una no le importaría tener una aventurilla con algunos de sus ídolos. Pero no siempre ellos están dispuestos a usar su fama para conseguir citas de manera fácil. ¡Quién lo diría!

Tanto es así, que algunos prefieren pasar de desapercibidos y aprovechan las páginas de citas para conocer a gente sin tener la presión de la prensa. Este es el caso de Paula Vázquez, la bloguera María Imícoz o Britney Spears. La actriz Lindsay Lohan, que ahora está enamorada de un empresario ruso, ha llegado a ser imagen de una de estas páginas. Halle Berry ha confesado que también las utilizó para no confesar quien era.

El irresistible Hugo Silva es un hombre de lo más sencillo. Por eso, su táctica para ligar es ser tal cual es y saca su lado más divertido para enamorar a las chicas. ¡Cómo nos gusta! Además, ha confesado que odia que le digan guapo. ¡Qué raro! Gerard Butler, también tira de clásicos para llamar la atención de las féminas, el actor utiliza a sus mascotas para llevarse al huerto a las mujeres.

Otros famosos aprovechan el tirón de las redes sociales para flirtear y conocer a gente nueva. Tinder, una de las aplicaciones más conocidas para ello, es utilizada por Leonardo DiCaprio. ¡Sí sí, el oscarizado actor tiene su propia cuenta! Pero también, Hillary Duff, Katy Perry e incluso el cantante Ed Sheeran.

Cristiano Ronaldo prefiere Instagram. Tanto es así, que su última conquista, una exmodelo de PlayBoy la ha conocido por esta red social. El futbolista Jordi Alba e Hiba Abouk tuvieron un tonteo por Twitter. ¡Qué fuerte! Así que ya sabéis, tirad de redes sociales si queréis cazar a algún famoso.