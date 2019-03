¿La crisis matrimonial de Hollywood llega a la pareja Johansson-Reynolds?

Tras el reciente divorcio de Eva Longoria, ahora son Scarlett Johansson y Ryan Reynolds los que están viendo peligrar su matrimonio. Ninguno de los dos actores quiere renunciar a sus compromisos profesionales, y poco a poco ambos están alejándose hasta casi no pasar tiempo juntos en el día a día.

Ser una pareja de artistas implica lidiar con las apretadas agendas de compromisos de dos personas, en ocasiones imposibles de cuadrar para poder llevar una vida normal juntos. Ese es el caso de Scarlett Johansson y Ryan Reynolds, que cada vez están descuidando más su relación.

De hecho, hay quien augura un futuro complicado para el matrimonio, que se casó en secreto en 2008 tras un noviazgo de un año. Y la causa de disputa no parece ser personal, sino fruto de las circunstancias de su carrera como actores.

"Están atravesando problemas de pareja causados principalmente por sus agendas profesionales, que les mantienen alejados", afirman fuentes del diario New York Daily News.

Esta no es la primera vez que surge la alerta sobre su relación. Hace pocos meses, otra fuente afirmó que apenas pasaban tiempo juntos, pero ninguno estaba dispuesto a renunciar a buenos proyectos por salvar su matrimonio.

"Nada va a cambiar a menos que Scarlett y Ryan aprendan a comprometerse, y no lo harán", comentaron fuentes de la revista 'In Touch' en aquel momento. "Scarlett no cancelará nada que tenga pensado o quiera hacer, y tampoco lo hará Ryan".