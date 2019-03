Courteney Cox vuelve al trabajo después de ser operada

Hay actrices a las que les apasiona tanto su trabajo, que no pueden pasar un sólo día sin ensayar, aunque estén recién operadas. Es el caso de la actriz Courteney Cox, que ha tenido que pasar por el quirófano para someterse a una delicada operación de rodilla.

Como una auténtica celebrity no dudó en ayudarse de un bastón para no apoyar la pierna y no retrasar la grabación de la serie, Cougar Town, en la que participa.

Courteney no ha tenido ningún reparo en pasearse por los decorados del doraje con unas zapatillas de estar por casa para que ir más cómoda.

¿Quién le va a decir a ella qué tiene que ponerse? Está estupenda y tiene 46 años; lo demostró sonriendo durante todo el día y luciendo tipazo con cualquier cosita que se ponga. Esperemos que se recupere pronto y pueda volver a estar al 100%.