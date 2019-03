Courteney Cox sufrió siete abortos involuntarios

Como suele pasar, tras una ruptura comienzan a salir detalles de lo más íntimos de la pareja. Eso es lo que está sucediendo con la separación Courteney Cox y David Arquette.

Al parecer el matrimonio se plantearon el tener más hijos, para darle un hermanito a la pequeña Coco, pero todos los intentos terminaron mal. Hasta siete abortos involuntarios tuvo que sufrir la conocida actriz de 'Friends'. Así lo explica el tabloide norteamericano National Enquirer, que cuenta cómo este suceso ha destrozado 11 años de matrimonio.

"Los dos querían otro hijo, aunque pasasen por todo ese infierno", asegura una fuente cercana a la pareja al periódico. "Al final, toda esa decepción y sufrimiento afectaron mucho a Courteney, lo cual hizo que su relación matrimonial se derrumbara", explica.

Courteney sufrió el último de sus abortos sólo dos meses antes de que ella y David decidiesen separarse y saltase todo la polémica por las infidelidades de su todavía marido. Y es que la pareja no quiere dar el paso hacia el divorcio, seguramente por el bien de su pequeña hija de seis años.

"No sé qué va a pasar, pero esta situación no terminará, por ahora, en divorcio", explicaba Cox hace pocos días. "Todavía no sabemos qué va a pasar con nuestra situación como pareja, pero lo que ocurra será lo mejor para todos".