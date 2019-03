Courteney Cox, irreconocible durante el estreno en Los Ángeles de 'Hand of God'

Por si no fuera suficiente con Mary Kate Olsen, Meg Ryan o Renee Zellweger, ahora es Courteney Cox quien se suma a la lista de las celebrities de Hollywood que podrían haber pasado por el quirófano para someterse a la cirugía estética. La actriz acudió al estreno de 'Hand of God' en Los Ángeles, y su rostro dio que hablar.

Aunque ella asegura que no se ha sometido a cirugía porque su marido, Johnny McDaid, no le deja, es evidente que en su cara no sólo habría bótox. Ojos más pequeños, pómulos inflamados y el rostro demasiado artificial han delatado a la actriz, ¿o será sólo cosa del maquillaje como sucedió con Uma Thurman?

Courteney posó en el estreno junto a su pareja y fue en ese momento cuando su rostro llamó la atención. ¿Tu qué crees: hay operación o no?