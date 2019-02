Courteney Cox de 'Friends' se sorprende así misma de sus retoques estéticos: "Dije, mierda, no parezco yo"

Courteney Cox, la famosa actriz de 'Friends', ha concedido una entrevista People donde habla sin tapujos de sus retoques estéticos y lo arrepentida que está de ellos.

"No estaba contenta conmigo misma ni con la forma en la que me veía. Es algo bastante común, sobre todo cuando formas parte de Hollywood", cuenta la actriz en la entrevista.

Además Courteney explica lo mucho que le costó aceptar que se estaba haciendo mayor: "Tienes que aceptar que te haces mayor, un hecho que a mí me costó bastante asimilar. Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y dije: 'Mierda. No parezco yo'".