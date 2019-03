Courteney Cox discute en un restaurante de Londres con su novio Johnny McDaid

Después de más de un año de relación, Courteney Cox canceló sus planes de boda con el guitarrista Johnny McDaid en el pasado mes de diciembre. En marzo decidieron retomar su historia. "Courteney todavía está impresionada por la boda tan bonita que tuvieron Jennifer y Justin, sobre todo porque en todo momento supieron ocultar a la prensa los preparativos. Le haría mucha ilusión hacer algo parecido, en el jardín de su casa reunida con sus seres más queridos, dar el sí a Johnny", reveló una fuente en julio a Grazia refiriéndose al enlace de Jennifer Aniston.

Pero después de ver las imágenes, publicadas por DailyMail, de la protagonista de 'Friends' discutiendo en plena calle con el músico, todo parece indicar que su relación no pasa por su mejor momento. La pareja se encontraba en la terraza del restaurante Granger and Co en el barrio londinense de Nothing Hill.

En las fotos, podemos ver como la actriz no para de gesticular y de hablar de manera acalorada mientras que McDaid intenta escuchar a la intérprete hasta que también comienza a discutir. Llega un momento que ambos parecen desesperados y es que en las imágenes podemos ver cómo incluso se hace de noche sin llegar a un punto en común.