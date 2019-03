Convierten a Anna Kendrick en la madre de los mellizos de Enrique Iglesias

Yahoo!, como todos los medios de comunicación del mundo, dio la noticia de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova acababan de compartir las primeras imágenes en las que podíamos verles con sus mellizos. Sin embargo cometieron un error garrafal al ilustrar la noticia con una fotografía de Anna Kendrick, en vez de con una de la madre de los pequeños.

La actriz no tardó en reaccionar, avisando a la plataforma de noticias sobre el error. "Querido Yahoo: ¿cómo he llegado a ese punto en que me he acostado con Enrique Iglesias?, por favor y gracias", escribía la actriz en Twitter.

De hecho, ella misma se dio cuenta de dónde venía el error y es que las abreviaturas de sus nombres son las mismas: Anna K. "Me doy cuenta de que la confusión probablemente proviene de los dos nombres de Anna K. Pero ella es una atleta rubia alta y yo... Oh, ¿creen que soy el bebé?", escribía debajo de su propia publicación.

Un malentendido inocente que estaba poniendo un punto de humor a la red. Sin embargo, nadie esperaba la respuesta que recibiría la actriz por sus comentarios. "Tal vez se confundieron porque vieron la cantidad de vodka que puedes llegar a beberte y pensaron que eras rusa", le dijo una usuaria de Twitter a la actriz a quien no le hizo ninguna gracia el comentario.

Yahoo! ya ha corregido su metedura de pata, pero eso no ha conseguido parar el encendido debate que está teniendo lugar en la publicación de Kendrick.