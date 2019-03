Conoce a Vitalii Sediuk, el acosador de Gigi Hadid y Brad Pitt

Todo el mundo ha visto el vídeo en el que Gigi Hadid le da un enorme codazo a un 'espontáneo' que consigue sujetarla en volandas. ¡Sabemos quién es! Se llama Vitalii Sediuk y es conocido en la televisión de Ucrania por acosar a celebrities americanas.

Bradley Cooper atacado por Vitalii Sediuk | seestrena.com

Con tan solo 28 años, a este 'acosador' se le ha ido de las manos. Solía trabajar en un canal de TV ucraniano, por lo que consiguió un pase de prensa que le ha abierto puertas casi inaccesibles para los mortales -excepto para nuestras celebrities-. Ha asistido a los Globos de Oro o a la mismísima alfombra roja de los Oscar.

Los episodios más desagradables de Vitalii Sediuk | seestrena.com

Sin embargo, esta no es la primera vez que protagoniza un momento así de bochornoso. Ya lo hizo con Brad Pitt, en el Festival de Cine de Venecia con Madonna, besó a Will Smith en la boca o sobó a la mismísima Kim Kardashian, entre otros. Aunque siempre ha hecho alarde de sus peripecias en Twitter o Instagram, parece que Hadid le ha dejado noqueado, porque del vídeo del codazo no hay ni rastro en sus redes sociales.