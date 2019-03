¿Cómo han cambiado los protagonistas de Crepúsculo desde el inicio de la saga?

Parece mentira que cuatro años den tanto de sí para que los protagonistas de la saga Crepúsculo hayan cambiado innumerables veces de look. Son tantos los cambios por los que ha pasado la dulce Kristen Stewart, que en alguna de las películas de la saga ha tenido que utilizar peluca porque no dio tiempo a que le creciera el pelo después del corte rockero y a capas que tuvo que lucir para la película The Runaways. Pero la pregunta es: ¿rubia con suaves y dulces rasgos o castaña con aire tenebroso?

Rubia, morena, castaña y de rojo pasión, ella va por temporadas. Ashley Greene no duda en pasar del castaño al rojo más vibrante en cuestión de días. La hija de la familia vampiresca Cullen conquistó a los espectadores con una melenita muy corta en la primera película, que le daba un aire muy misterioso. Pero a partir de ahí, ya sea en las portadas de las revistas o sobre la alfombra roja, la hemos visto con unos looks muy sofisticados.

Así como en su vida amorosa, Nikki Reed, no ha tenido tantas transformaciones en su físico. Como vampira es rubia con recogidos muy medievales, pero en la vida real Nikki prefiere un aire más californiano.

¿Qué pasa con los chicos? Ellos no se cambian tanto el color de pelo, pero cada año que pasa están más guapos. Y es que ellos también se saben sacar el máximo partido. Sino mirar a Taylor Lautner… ¡Es perfecto! Siempre con su imagen de chico impecable, vestido de lobo con corbata. Aunque le preferimos con su torso desnudo.

Y aunque Robert Pattinson y Kellan Lutz son atractivos como los que más, es verdad que han tenido sus más y sus menos con los estilistas. Robert no consiguió ser agente 007 porque no gustó nada de nada con su look desaliñado. Aunque da igual porque a l@s admiradores les gusta hasta con cortes de pelo 'freak' y se ponga como se ponga.

Os estáis preguntando qué pasa con Kellan. ¿No os acordáis cuando el vampiro se rapó la cabeza dejándose una cresta `punky´? Gustara o no, lo hizo por una buena causa que recaudaba dinero para enfermedades masculinas. Aunque a l@s fans siempre les ha gustado más con sus camisas a cuadros, barbita canalla y… rubio o moreno, lo mismo da.