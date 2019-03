Los comienzos de una jovencísima Catherine Zeta-Jones

¡Cómo pasan los años! Eso es lo que debe pensar la oscarizada Catherine Zeta-Jones al ver este spot de 1990. La actriz protagonizó hace ya dos décadas un anuncio para una línea ferroviaria alemana.

En él podemos ver a una jovencísima y desconocida Catherine viviendo una loca historia de amor... Un spot que parecece que le dio muchísima suerte, ya que pocos meses después, y tras varios intentos fallidos por triunfar en el duro mundillo de la interpretación, consiguió su sueño. La actriz interpretó a Mariette en 'The Darling Buds of May', papel que la lanzó a la fama.

Zeta-Jones contaba con tan sólo 21 años, y ahora veinte después la actriz inglesa es toda una estrella oscarizada, además de ser la fiel esposa de uno de los grandes de Hollywood.

Catherine volverá pronto a la gran pantalla, tras haber paralizado de golpe su agenda para poder estar cerca de su marido, Michael Douglas. El actor parece haber vencido el cáncer que le fue diagnosticado el pasado verano y, al igual que su esposa, ya prepara su próximo proyecto cinematográfico.