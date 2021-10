El comentado y tímido beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck en la alfombra roja

Desde que se confirmó que Jennifer Lopez y Ben Affleck están juntos de nuevo, no han parado de regalarnos muestras de amor en cada aparición que hacen, como fue el caso del festival de Venecia. De hecho, desde que retomaron su historia de amor que habían dejado hace 17 años, han acudido juntos a todos los eventos relevantes que se han celebrado.

Ahora, han vuelto a presumir de su amor en una noche muy importante para Ben Affleck, y que la cantante no ha querido perderse: el estreno de 'The Last Duel' en Nueva York. Affleck interpreta al conde Pierre d'Alençon, y es uno de los protagonistas, junto al actor Matt Damon.

El momento de la noche fue sin duda el tímido y tierno beso que la parejita protagonizó, escondidos detrás del bolso de JLo.

Jennifer Lopez y Ben affleck Timido beso en la alfombra roja | Gtres

También derrocharon estilo

Como no podía ser de otra forma, ambos fueron deslumbrantes. JLo presumió de sus impresionantes abdominales a sus 52 años con un conjunto marrón brillante de Hervé Leger, compuesto por un croptop que dejaba al descubierto toda su barriga, y una falda larga con una abertura lateral.

Ha completado este increíble look con una cartera de piel con maxihebilla de Tom Ford y unas sandalias de lazos. Optó por llevar un semi recogido que potenciaba sus facciones y dejaba protagonismo al maquillaje.

En cuanto a Ben Affleck, lució un traje muy elegante de terciopelo negro, con camisa blanca y una impecable corbata fina también en negro. Su elección fue mucho más discreta por lo que dejó que Jennifer Lopez brillara a su lado en esta noche tan especial para él.

