Colton Haynes responde a Noah Galvin después de que criticase su salida del armario

Colton Haynes ha respondido a las declaraciones de Noah Galvin a través de Instagram. Galvin ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre el tratamiento de la homosexualidad en Hollywood donde Haynes se ha visto envuelto.

"Para dejar las cosas claras, no conozco a este chico, así que que me juzgue sin conocerme y sin tener ni idea de la lucha por la que he pasado o de mi experiencia es totalmente impertinente y bastante vergonzoso por su parte", ha escrito el actor de 'Arrow' en Instagram. Noah acusó a Haynes de "puto cobarde" y a Bryan Singer de abusar de niños menores que querían convertirse a actores. De estas afirmaciones, el protagonista de 'The Real O’Neill' ha pedido disculpas y se retracta de sus afirmaciones.

Haynes termina su carta con unas bonitas palabras para el actor: "Disfruta de todo tu éxito. Eres joven, y con suerte acabarás aprendiendo una cosa o dos. Buena suerte. Seguro que te veré por ahí".