Colton Haynes hacía frente a su depresión con el alcohol y otras sustancias

A pesar de ser un actor de éxito, con proyectos profesionales de éxito, Colton Haynes ha tenido que hacer frente a enormes obstáculos en su vida. Ahora, cuando puede presumir de ver esos capítulos tan dolorosos de su vida con otra perspectiva, ha concedido una entrevista a la revista Paper, donde ha hablado de su experiencia más personal. El actor ha estado inmerso en una depresión, y ahora hace balance de su evolución.

En la revista aparece un devastador testimonio de Colton en 2014, donde la depresión se había apoderado de él y le impedía incluso salir de casa. Aunque no se reconocía actuando de esa forma tan triste y cerrada, sentía que no podía hacer nada. Pero después de superar esa etapa de resignación, consiguió hacer frente a los problemas y ahora, en 2016, orgulloso presume de haber superado ese doloroso capítulo de su vida.

"Algo ha estado fuera recientemente. Sinceramente me despierto después de cinco horas de sueño bien despierto. Es probablemente culpa de la botella de vino que bebí antes de que finalmente me quedase dormido / o me desmayase por la cantidad de píldoras que había consumido. He leído sobre por qué estoy experimentando entumecimiento y la falta de circulación en mis manos y los pies y es debido a los estimulantes... Soy un vampiro. Como el infierno", escribía el 2 de noviembre de 2014 un desolado y deprimido Colton.

"Deseo ser el viejo Colton. La persona que solía amar salir y hablar con mi familia / amigos. Ahora estoy tan cerrado al mundo que ni siquiera puedo obtener el valor suficiente para estar en público. Tengo miedo de la gente y me he vuelto agorafóbico. Cuando salgo de casa, es por trabajo, por la tienda de licores, o por tomar café y un sándwich ocasional de la tienda para reprimir el hambre", continuaba el actor.

Pero ahora parece que lo ha superado, y el 12 de noviembre de 2016 celebraba su recuperación escribiendo este mensaje: " Finalmente me doy cuenta de que no puedo y no quiero volver a ese espacio de mi cabeza nunca más. Tan nublado e inseguro acerca de mí mismo, mi vida, mi privacidad, mi salud mental. Finalmente estoy en una posición donde puedo decir que soy el más feliz. He logrado tanto con tan poco y mi sonrisa finalmente no es forzada. He tomado el control de mi propia vida por primera vez y nunca dejaré que nadie me silencie ni mis pasiones nunca más. Estoy finalmente libre".