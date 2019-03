Colton Haynes estalla contra la homofobia de Hollywood

El intérprete Colton Haynes se encuentra muy molesto por el trato que está recibiendo por parte de la industria cinematográfica estadounidense desde que hiciese pública su tendencia sexual. Colton alega que se le presta más atención a la vida privada de los actores que al propio talento que puedan tener.

Por el momento, Haynes formará parte de la nueva temporada de la serie 'American Horror Story', a lo que hay que sumar sus apariciones en las series 'Arrow' y 'Teen Wolf'

Hollywood is so fucked up. So much of the focus is on your personal life & has nothing to do with the talent you have to bring to the table