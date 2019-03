Colton Haynes confiesa abiertamente a qué edad perdió la virginidad

Colton Haynes ha concedido una reveladora entrevista para el programa de radio de SiriusXm donde le han preguntados sobre temas muy íntimos, a los que Haynes ha respondido con total naturalidad.

El actor de 'Teen Wolf' y 'Arrow' ha confesado que su primera vez fue a los 13 años con un chico y una chica: "Perdí mi virginidad a los 13 años con una chica y un chico. Nunca había hecho eso antes. La chica tenía dos años más que yo, y el chico tenia, yo diría, unos 16", dijo Colton.

Aunque todo apunta a que se trató de un trío, ha sido el propio modelo el que ha aclarado que no lo llamaría trío, pero que todos participaron en el 'temita'.

También le preguntaron sobre su homosexualidad y por qué no fue hasta 2016 cuando decidió salir por fin del closet:"He debido comentar algo o publicar un comunicado, pero no estaba listo. No sentía que le debía nada a nadie. Todo el mundo debe tomar esas decisiones a su tiempo, cuando estén listos, y yo no lo estaba todavía. Pero sentí que estaba decepcionando a las personas por no salir adelante con todo lo que tenía que decir", confesó el actor.