Colton Haynes admite abiertamente que es gay

En las últimas horas el actor Colton Haynes es Trending Topic después de conceder una sincera entrevista a la revista Entertainment Weekly donde revela por primera vez que es gay. Hace varios meses que se venía especulando sobre la orientación sexual de Colton desde que el pasado enero un usuario de Tumblr escribió sobre un supuesto "pasado gay secreto", tras mostrar una sesión de fotos del intérprete de joven donde salía besándose con otro chico.

Así, Haynes comenta al respecto de este comentario: "Estaba completamente en shock. No necesitaba leer eso de nuevo en los titulares” afirma Colton, que reconoce también que “tenía que haber comentado algo, pero no estaba preparado No sentía que le debiese a nadie nada".

El actor de 'Arrow' también ha querido hablar sobre las dificultades que ha atravesado a lo largo de su vida por ocultar su condición sexual: "La gente no entiende lo que es estar actuando las 24 horas, llego a mi casa y lo sigo haciendo. Aquellos que tienen prejuicios acerca de los gays o la gente diferente no entienden que aparentar todo el día es la cosa más agotadora del mundo".

Además, también ha hablado sobre el parón profesional que se tomó recientemente y cómo afecto este asunto en ello: "He estado más preocupado por mi salud física y mental que por mi carrera”. “He tenido ansiedad toda mi vida. Estaba físicamente enfermo, desfallecía. Tengo 27 años y ya tengo una úlcera. Tenía que parar".

Ahora, Colton ha decidido hablar públicamente sobre sus sentimientos y no ocultar nunca más lo que realmente siente: "Me costó mucho tiempo llegar a este punto, pero lo estoy haciendo y estoy más feliz de lo que jamás había estado, y más sano que nunca, y eso es lo que importa".