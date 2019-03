Colin Farrell confiesa que lleva cuatro años sin salir con ninguna chica

Ya sabemos la fama de ‘don juan’ que siempre ha tenido Colin Farrell. Por su lista de conquistas han pasado Angelina Jolie, Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan e, incluso, la esposa de Jamie Dornan, Amelia Warner.

Pero parece que esos tiempos quedaron atrás y ahora el actor prefiere centrarse en sus dos hijos, James y Henry, fruto de sus relaciones con Alicja Bachleda y Kim Bordenave. Al menos, así lo ha confesado Farrel durante una entrevista a la revista ‘Style’.

Según sus palabras, lleva cuatro años sin salir con una chica y sus hijos han sido su mejor ayuda para haber superado sus problemas con las drogas: “Ahora soy un buen chico. No hay ninguna mujer en mi vida. Hace ya cuatro años que no tengo una cita. Es algo que no sucede debido al trabajo, los niños y mi vida en general. Sé que no es lo que la gente espera oír, pero es la verdad”, aseguró Colin.