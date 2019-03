Los cocktails favoritos de las celebrities para refrescarse en verano son...

En el verano más que nunca, lo que apetece es sentarnos en una terraza y disfrutar de un rico y refrescante cocktáil. Por eso hemos decidido indagar sobre los favoritos de nuestras celebrities y así hacernos una idea de las bebidas más refrescantes y 'glam' que suelen consumir...

Sobre los gustos de Rihanna, la cantante prefiere el Jameson y también el afrodisiaco cóctel jengibre, ya que por lo general es lo que suele beber cuando está sola. “En realidad, si estoy en una fiesta me gustan los cocktáils, pero si hay música fabulosa en el club, puedo volver al licor”, comentaba la cantante. RiRi dedicó su canción 'Cheers' (Drink To That), de su álbum Loud, a todos los semi alcohólicos en el mundo, y comentó que ella no ve ningún problema emborracharse los fines de semana cuando tienes dos días para recuperarte…

Lady Gaga es fiel y también apuesta por el Jameson whisky, la bebida irlandesa no puede faltar tampoco en las celebraciones post-concierto de nuestra Mother Monster. En cambio para nuestro vampiro favorito, Robert Pattinson, su trago preferido es el denominado 'Cocktáil Mundial', que consiste en una mezcla de martini, vodka, zumos de frutas y Alize. George Clooney parece ser tan aficionado a los cócteles que le encanta innovar y crear los suyos propios. Fruta de la pasión y flor de saúco son los ingredientes estrella de una de sus creaciones cockteleras ideales para el verano. Si hablamos de cocktáils, Julia Roberts se decide por el scorpino, una fusión de vodka, cointreau, crema y helado de limón.

La cantante Kylie Minogue se decanta más por el cocktáil de lychee Martini, una auténtica fusión de exotismo y clase en un trago 100% afrodisiaco. Por su parte, a nuestro querido Johnny Deep le gusta disfrutar del cocktáil compuesto por licor de arándanos, también un sabor de lo más excitante. Naomi Campbell y Kate Moss son tan tradicionales que prefieren el champagne, mientras que a Paris Hilton le vuelve loca la bebida más representativa de México: el tequila

Las celebrities de la realeza también disfrutan de sus particulares cocktáils. La princesa Estefanía de Mónaco se decanta por cocktáil compuesto por vodka y limonada rosa. La reina Isabel II prefiere un buen gin-tonic bien trabajado...

Margarita, mojito de fresa, sandía, melón o el tradicional, piña colada, blody mary o el elegante cosmopolitan… ¡Hay cocktáils para dar y sobre todo tomar! “Agitado, no revuelto”, así le gusta tomar a James Bond su famoso particular Dry Martini… ¿Y tú? ¿Ya has descubierto tu cocktáil favorito?