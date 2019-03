CLB PAPARAZZI LO QUE NO PUEDES DEJAR DE VER

Los famosos no paran ni un segundo y si no están trabajando probablemente estén en algún evento o celebrando alguna ocasión especial. Así, Pilar Rubio ha arrancado la semana siendo la embajadora de la carrera The color run by skittles donde se lo ha pasado en grande. Mientras los duques de Cambridge han celebrado el Día Mundial de la Salud Mental muy sonrientes y Bella Hadid ha aparecido arrebatadora en la celebración de su 20 cumpleaños con un conjunto muy sexy repleto de transparencias. Todo esto y mucho más a lo largo de la semana celebrity.