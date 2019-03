CLB PAPARAZZI

Esta semana la comenzamos con la mala maña de Taylor Lautner para el surf. El actor no solo ha perdido la forma física sino que también parece que se le ha olvidado eso de hacer deporte. ¡Menudo culazo se ha metido! Pero nuestro objetivo celebritero no ha parado este agosto y también ha pillado a Kendall Jenner de la mano de Hailey Baldwin. ¡Noche de chicas! Sara Carbonero ha disfrutado sus vacaciones en España pero ya ha puesto rumbo a Oporto donde se ha convertido en la mejor fan de Iker Casillas. Cruzamos de nuevo al otro lado del charco para traeros la imagen más tierna del hijo de Josh Duhamel vestido de superhéroe. ¡En Celebrities.es no descansamos en agosto!