CLB PAPARAZZI I LO QUE NO TE PUEDES DEJAR DE VER

Agosto ha arrancado calentito. A pesar de que los famosos están de vacaciones, no cesan en su empeño de regalarnos grandes momentos en los que el clan Kardashian no falla. El CLB Paparazzi sigue alerta y no descansa ni en la temporada estival para que sigáis alerta y no perdáis la pista a vuestros rostros conocidos favoritos. La semana arranca con una Kim Kardashian y Kanye West de la mano y vestidos como unos auténticos fashion victims, seguimos con una Nieves Álvarez subida en un yate acompañada de un morenazo, ¿romance a la vista?, Bella Hadid se escapa al super o un Tom Hiddleston, preparado para hacer deporte. ¡Todo esto y mucho más en nuestro CLB semanal!