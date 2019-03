CLB PAPARAZZI

El clb paparazzi no descansa. Aunque los días en agosto comienzan a decaer y a hacerse más cortos, los famosos siguen regalándonos grandes momentos. Arnold Schwarzenegger no descansa y lo hemos pillado en el rodaje de '¿Por qué estamos matando a Gunther?' Mientras que Elton John se ha mostrado muy sonriente junto a su marido, David Furnish, y sus dos hijos en Saint-Tropez. Ariel Winter no se ha querido perder la cuarta edición del Annual Just Jared Summer Basch. Aunque en Hollywood suelen pasárselo muy bien en la temporada estival, en el ámbito nacional tampoco se quedan cortas, Esther Cañadas ha disfrutado junto a su hija de las playas de Formentera. ¡Todo esto y muchas más te traemos esta semana en el objetivo más indiscreto!